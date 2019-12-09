قوى الأمن عممت صورة سورية مفقودة غادرت مكان إقامتها في سعدنايل ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: "روان أحمد سماق" (مواليد عام 2002، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 6 كانون الأول 2019 مكان إقامتها في بلدة ​سعدنايل​ إلى جهة مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال ب​مخفر شتورا​ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 540000/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".