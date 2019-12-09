قوى الأمن عممت صورة سورية مفقودة غادرت مكان إقامتها في سعدنايل ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: "روان أحمد سماق" (مواليد عام 2002، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 6 كانون الأول 2019 مكان إقامتها في بلدة سعدنايل إلى جهة مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 540000/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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