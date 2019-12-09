رأى النائب ​جميل السيد​ تعليقا على كلام متروبوليت ​بيروت​ للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​ انه "لو قال المطران عودة ان هذا البلد كان سيُحكم من شخص تعرفونه جميعاً، ​أبو بكر البغدادي​ وجماعة داعش، ولولا ​المقاومة​ لما بقِيَ مِنّا أحد"! لكان أرضى الله والحقيقة ومسيحيي ومسلمي ​لبنان وسوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لو قال عودة انه لولا المقاومة لما بقِيَ مِنّا أحد لكان أرضى الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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