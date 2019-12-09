عواصف رعدية ورياح قوية والثلوج على 1500 متر

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ انه لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي ماطر ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً حتى مساء يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، كما تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية (نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة في بعض المناطق) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة أحياناً كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق ، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً خلال الليل. اما الاربعاء فيكون غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية ليلاً.

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