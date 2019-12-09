اصابة 6 جنود بسقوط أربعة صواريخ على معسكر قريب من مطار بغداد

أعلنت السلطات الأمنية ​العراق​ية في بيان، عن إصابة ستة جنود بجروح فجر الاثنين بسقوط أربعة ​صواريخ​ على قاعدة عسكرية قريبة في محيط مطار ​بغداد​ الدولي.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" أن "جميع الجرحى هم من قوات ​مكافحة الإرهاب​ التي تعتبر قوات النخبة في العراق، والتي تتلقى تدريباتها وتسليحها من ​الولايات المتحدة​"، مشيرة إلى أن من بين الجرحى، اثنان في حالة حرجة.

ويعتبر هذا الهجوم التاسع خلال ستة أسابيع، ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو ​السفارة الأميركية​ في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.