ستولتنبرغ: الناتو لا يعتبر روسيا عدوا وهي ليست الاتحاد السوفياتي

أكّد الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" (​الناتو​) ​ينس ستولتنبرغ​، "أنّنا لا نخلق قائمة أعداء، ولا نعتبر ​روسيا​ عدوًّا، وهي ليست كما كان ​الاتحاد السوفياتي​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "ما نراه بشأن روسيا هو أنّها استخدمت القوة العسكريّة ضدّ جارتها ​أوكرانيا​"، مركّزًا على "أنّنا نحاول دائمًا تحسين العلاقات، ونحن لا نقسم العالم إلى أعداء وأصدقاء". وأشار إلى أنّ "في اللحظة الأمنيّة الحاليّة التي لا يمكن التنبؤ بها، هناك حاجة إلى مؤسسة قويّة مثل الناتو.