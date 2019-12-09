خفر السواحل التركي أوقف 126 مهاجرا غير شرعي في إزمير أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد

أوقفت فرق خفر السواحل التركي 126 مهاجرًا غير شرعي في قضاء سيفيري حصار بولاية إزمير غربي البلاد، بعد تلقّيها إخبارًا بوجودهم في المنطقة؛ وذلك أثناء محاولتهم التسلّل خارج البلاد بطرق غير قانونيّة.
ويَحمل 119 منهم الجنسيّة الأفغانيّة، 4 يحملون جنسيّة إفريقيا الوسطى، 2 جنسيّة إريتريا ومهاجر واحد من الجنسيّة المصريّة.
كما أوقفت الفرق قاربَين مطاطيَّين في قضاء "تشيشمي"، على متنهما 90 مهاجرًا: 42 منهم من إفريقيا الوسطى، 35 سوريًّا و13 فلسطينيًّا.
وأُحيل المهاجرون بعد إتمام الإجراءات القانونيّة في حقّهم إلى مديرية الهجرة في الولاية.
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