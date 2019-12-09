الخزعلي: أميركا وإسرائيل مسؤولتان عن سفك دماء العراقيين وستدفعان الثمن غاليا

لفت الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" ​قيس الخزعلي​، إلى أنّ "موقفنا خلال ​التظاهرات​ هو الموقف الّذي أثبته الشهيد القائد وسام العلياوي، فكنّا المظلومين الّذين وقع علينا الاعتداء في هذه التظاهرات. أقولها مرّة أخرى بأنّه مهما كانت الأيدي العميلة الّتي نَفّذت هذه الجريمة، فإنّها مسيرة من حيث تَعلم أو لا تَعلم بتوجيهات المخابرات الأميركيّة وال​إسرائيل​يّة".

وركّز خلال ندوة أُقيمت في مقر الأمانة العامة للحركة بعنوان "التعليم وطن"، على أنّ "الصدام المسلّح أمر مرفوض، والصحيح هو انسحاب كلّ المسلحين وترك المجال للأجهزة الأمنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع"، موضحًا أنّ "الحكومة الّتي ستتشكّل لن تكون حكومة ثلاث سنوات، وإنّما ستكون حكومة مؤقتة لفترة 6 أشهر أو سنة، وظيفتها الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار ​الموازنة​، ومن الممكن جدًّا أن تكون ليست كاملة، وإنّما بعدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".

وشدّد الخزعلي على أنّ "دماء العراقيين في ذمة ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإسرائيل، وسيأتي الوقت الّذي تدفع فيه الثمن غاليًا بأربعة أضعاف".