وزارة الداخلية التركية أعلنت ترحيل 11 "إرهابيا" فرنسيا إلى بلادهم

أعلنت الداخلية التركية في بيان، أنّ "عمليّات ترحيل المقاتلين "الإرهابيّين" الأجانب إلى بلدانهم، مستمرّة"، لافتةً إلى أنّ "​السلطات التركية​ رحّلت في هذا الإطار، 11 "إرهابيًّا" أجنبيًّا يحمل الجنسيّة الفرنسيّة".

ويوم أمس، أعلنت السلطات التركية ترحيل "إرهابي" أجنبي يحمل الجنسية الأستراليّة.

وكان قد سبق لمتحدّث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 تشرين الثاني الماضي، بدء ترحيل الإرهابيّين الأجانب، الّذين أُلقي القبض عليهم، إلى بلدانهم.

ومطلع تشرين القاني الماضي، أكّد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، أنّ بلاده "ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" من مواطني الدول الأخرى".