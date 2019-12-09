وزير العدل الإيراني أكد تنمية التعاون القانوني والقضائي مع الصين

أكّد وزير العدل ال​إيران​ي عليرضا آوايي، خلال لقائه نظيره ​الصين​ي في غوانجو، على هامش زيارته الصين للمشاركة في ملتقى "المجمع العالمي للمحامين" المقام حاليًّا في نسخته الأولى، تحت شعار "تقدّم العلوم والتكنولوجيا والخدمات القانونية"، بمدينة غوانجو، "تنمية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين".

ونوّه الجانبان في هذا اللقاء، بـ"العلاقات الثقافيّة العريقة بين إيران والصين"، مركّزَين على "تعزيز هذه العلاقات والمضي قُدمًا نحو إنجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين". واتّفقا بشأن تشكيل فريق عمل على مستوى مساعدي وزيري العدل الإيراني والصيني، لمتابعة الشؤون القضائية والقانونية التي يركز عليها البلدان.

كما استعرضا سُبل التعاون الثنائي في مجال استرداد المدانين والاتفاقيّات القضائيّة والتعاون القضائي والجرائم السيبرانيّة وحقوق الإنسان.