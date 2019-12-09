لفتت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، في مؤتمر صحافي بعد إنتهاء فرض عروض مناقصة استيراد الدولة لمادة البنزين، والتي فازت بها شركة ZR ENERGY، الى "أننا حاولنا تكبير المنافسة من خلال تمديد المهلة لأسبوع، ونبارك للشركة التي فازت وللبنانيين لأن الدولة دخلت على سوق البنزين والأهم أن نعرف أننا لن نعيش أزمة بنزين بعد اليوم".
وأوضحت "أننا سنبيع بالليرة والمحطات ستعتمد جدول تركيب الأسعار نفسه، وبعد ذلك سنرى كيفية تجاوب السوق مع هذه التجربة وعندها نعرف اذا هناك تأثير على السعر"، مشيرة الى أن "الذي قمنا به هو أننا أدخلنا الدولة كلاعب بهذا السوق، وهي التي ستشتري من شركة خاصة وهي التي فازت بالمناقصة".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني بعد إنتهاء مناقصة إستيراد البنزين: لن نعيش أزمة بعد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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