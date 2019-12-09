فوز شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد مادة البنزين

فازت شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد ​الدولة​ لمادة ​البنزين​ بسعر 39.70 ​دولار​ لبرميل ​النفط​، وقد شاركت بهذه المناقصة التي جرت في مبنى المنشآت النفطية في ​الحازمية​ بحضور وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​، 3 شركات.

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