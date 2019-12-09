اشار مستشار وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال داني سماحة في حديث للنشرة الى انه "من الصحيح ان مناقصة استيراد البنزين التي تجري اليوم هي على 10 بالمئة من كمية البنزين المستورد الى لبنان ولكن هي اول مبادرة فعلية للدولة لشراء هذه المادة".
وحول سبب عدم استيراد البنزين من دولة الى دولة، اكد سماحة ان "الذي يحصل اليوم هو اول تجربة لذا قررنا ان تكون عبر المناقصات لان الاستيراد من دولة الى دولة يحتاج الى مجلس الوزراء اما هذه المناقصات فهي من صلاحيات وزاة الطاقة"، مؤكدا ان "ليس لدينا قدرة للتحكم بالسوق ولا نعرف الكميات التي نبيعها ولا نهدف للربح ولكن لا نريد الخسارة ايضا".
وشدد على ان "هدفنا تأمين المحروقات لكسر الاحتكار القائم في السوق من قبل الشركات المستوردة"، لافتا الى "اننا نجحنا بهذه المناقصة ونتيجة لتجاوب السوق نرى اين سنصل في هذه القضية".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار وزيرة الطاقة للنشرة: مناقصة استيراد البنزين هدفها كسر الاحتكار القائم في السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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