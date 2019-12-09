تقدمت 3 شركات حتى الان بعروض للمشاركة بمناقصة شراء لببنزين التي تنظمها ​الدولة​ عبر منشآت ​النفط​ في ​لبنان​ وهي: شركة Zr enrgy ، وشركة Oman TRADING international وشركة LEBNEFT fzc .

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كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث شركات تقدمت بعروض لمناقصة استيراد البنزين حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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