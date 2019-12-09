تركيا ترحّل 11 فرنسيًا تشتبه في أنهم "إرهابيون"

اسماء السيد - أنقرة: رحّلت تركيا الاثنين 11 فرنسيًا يشتبه في أنهم "مقاتلون إرهابيون أجانب" إلى بلادهم، على ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وذكرت الوزارة في بيان "تم ترحيل 11 مواطنًا فرنسيًا إلى بلادهم"، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى إعادة نحو1200 أجنبيًا من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في تركيا.
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