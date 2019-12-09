"ديلي ميل": السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

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قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الطالب العسكري السعودي الذي قتل وأصاب عددا من زملائه بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، استغل ثغرة في القانون الأمريكي لشراء مسدس استخدمه في الهجوم.
وذكرت نقلا عن قناة NBC، أن الطالب السعودي محمد الشمراني اشترى بشكل قانوني السلاح الذي استخدمه في الهجوم من محل لبيع الأسلحة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، باستخدام رخصة صيد خاصة به.
السعوديون ينددون وينأون بـأنفسهم عن محمد الشمراني "مجرم فلوريدا لا يمثلنا"
من Euronews
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الثورة أنثى في لبنان.. نساء يتظاهرن في بيروت ضد التمييز والاغتصاب والتحرش الجنسي
لا للتحرّش الجنسي ولا للتمييز.. من هتافات اللبنانيات في بيروت اليوم الثورة مؤنثة لغويا وهي أنثى لبنانيا.. أو هكذا أراد لها الكثيرون في بلد الأرز منذ السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي تاريخِ خروجهم في مظاهرات غير مسبوقة منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في أحد أيام شباط فبراير من عام 2005. وإذا كانت هذه المظاهرات أو الثورة في عُرْف من خرج، قد ملأت شوارع لبنان من طرابلس شمالا إلى صيدا وصور جنوبا باسم مناهضة الفساد والفاسدين وتنديدا بنظام المحاصصة والإقطاع السياسي، فإن في تلك المظاهرات مكانا آخر لمطالب أخرى. ولأن الثورة أنثى فإن للمرأة صوتا ومكانا باعتبارها نصف المجتمع. خرجت نحو 300 سيدة في بيروت هذا الأحد لإسماع صوتهن ضد ما وصفنه بارتفاع في عدد حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة. واقتبست إحداهن عبارة "حلّوا عن سمانا" ورفعت في المظاهرة لافتة عنوانُها "حِلّْ عن جسمي"، في رسالة وجّهتها للمتحرش والمغتصب حسب وصفها. وقد بدأت المسيرة من مقر الجامعة الأمريكية حتى وسط العاصمة اللبنانية. أرادت لها المتظاهرات من مختلف الأعمار أن تكون جرس إنذار لما تتعرض المرأة من تنمّر وتحرش حسب وصفهن. ولم يفت المشاركات أن يلفتن الانتباه لما تعيشه النساء حسب رأيهن من هضْم لحقوقهن في بلد يحرم الأمّ من إعطاء الجنسية لأطفالها باسم المحافظة على التوازن الطائفي.. وناديْن بإسقاط ما وصفنه بالنظام الذكوري والأبوي.
Euronews (Ar)
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مقتل 19 مدنياً بينهم 8 أطفال في قصف جوي شنته طائرات روسية وسورية بمحافظة إدلب
قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، السبت في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفاً ما أودى بعشرات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين. وأسفر قصف جوي روسي السبت، وفق المرصد، عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال في قرية بليون وأربعة مدنيين بينهم طفل في قرية البارة في ريف إدلب الجنوبي. واستهدفت قوات النظام، وفق المصدر ذاته، بالبراميل المتفجرة قرية إبديتا في جنوب إدلب مودية بخمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، كما قتل طفل في غارة لقوات النظام في قرية في شرق المحافظة. وأدى القصف المستمر إلى إصابة نحو 40 شخصاً بجروح. وفي قرية البارة، شاهد مصور لفرانس برس متطوعين في الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة) ينتشلون ضحايا من مبنى مدمر بالكامل. كما شاهد عاملي إغاثة ومدنيا ينقلون طفلتين ملأ الغبار الناتج من الدمار ثيابهما وشعرهما إلى سيارة إسعاف. وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً. ونهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية - تركية في نهاية آب/أغسطس. وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية. ولم تخل الهدنة من اشتباكات متفرقة وغارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا قتل جراءها أكثر من 200 مدني فضلاً عن مئات المقاتلين من الطرفين، بحسب حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى تصعيد جديد في القصف بداية تشرين الثاني/نوفمبر. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أن معركة إدلب هي "الأساس" لحسم الحرب في سوريا. ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في العام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا وتركيا.
Euronews (Ar)
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شاهد: تواصل الإضراب في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد
تزداد التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المتظاهرين، ما يُنذر بعطلة نهاية أسبوع صعبة في ما يخصّ التنقل، قبل اختبار قوة جديد الاسبوع المقبل، وعرض مفصل للإصلاحات في اليوم التالي. وقال الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" إيف فيريه: "لقد سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية"، قبل أن يحدد تجمع النقابات الجمعة موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر. والخميس، حشدت المظاهرات عدداً أكبر من المشاركين، مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010. متظاهرون من مختلف القطاعات واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد، الذي يُفترض أن يحلّ اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً معمولاً بها حالياً. وتعد الحكومة بترتيب "أكثر عدلا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين. وشارك في المظاهرات أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم الكثير. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها. ونظام التقاعد هو موضوع حساس للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً في أن تدوم الحركة وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في كانون الأول/ديسمبر 1995. وآنذاك، تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي في شلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع. أيام عصيبة على ماكرون بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل من "تحوّل" فرنسا هدفاً لعهده، تبدو الأيام المقبلة حاسمة. وتجازف الحكومة في سياق اجتماعي متوتر أصلاً، مع تحركات محتجي "السترات الصفراء" غير المسبوقة منذ أكثر من عام، وتفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب وعمال سكك الحديد والشرطة ورجال الإطفاء والأساتذة والمزارعين. إلا أن هذا الإضراب يحمل إلى الشوارع حصّته من التوتر والصعوبات، خصوصاً لدى مستخدمي وسائل النقل المشترك في باريس والمناطق المحيطة بها. ووعد رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب بأنه سيعرض الأربعاء "مشروع الحكومة كاملاً"، وشدّد أيضاً على أنه ليس "في منطق المواجهة". وقالت الكونفدرالية العامة للعمل إنّ الجدول الزمني انقلب رأساً على عقب، لكن لا شيء تغيّر على صعيد هدف الحكومة، وهو كسر النظام التقاعدي الصلب لاستبداله بنظام فردي، سيكون في ظله كل عامل خاسراً، بحسب الكنفدرالية. ويدعو أشخاص في هذه النقابة إلى يوم مظاهرات ثالث الخميس 12 كانون الأول/ديسمبر. اضطراب حركة وسائل النقل وسيستمرّ مستخدمو وسائل النقل المشترك في مواجهة الكثير من الصعوبات للتنقل، حتى لو أنه لم تُسجل أي مشكلة صباح السبت على خطوط في منطقة باريس والمناطق المحيطة. وتواصل الإضراب الجمعة في وسائل النقل المشترك، ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع قبل ثلاثة أسابيع من عيد الميلاد، ستشهد اضطرابات. وصباح السبت، أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديد توقعاتها لحركة النقل : تسيير 15% من القطارات في الضواحي وقطار سريع واحد من أصل ستة، في حين أكدت الهيئة المستقلة للنقل في باريس من جهتها إغلاق تسعة خطوط مترو. وبالنسبة ليوم الاثنين، ويوم الإضراب الخامس، فقد طلبت الشركة الوطنية للسكك الحديد من الركاب تجنّب قطارات الضواحي الباريسية إذ إن التدفق المتوقع يمكن أن يجعل المحطات خطيرة. متظاهرون آخرون في الموعد وبعد ظهر السبت، سيكون للمظاهرة ضد البطالة التي تُنظم كل أول يوم سبت منذ كانون الأول/ديسمبر، وقع خاص مع خروج المظاهرات احتجاجاً على إصلاحات النظام التقاعدي. ويُتوقع أن يتظاهر أيضاً عدد من محتجّي "السترات الصفراء" في باريس للتعبير عن دعمهم لحركة الاحتجاج. وعلى الحكومة أن تهدئ غضباً على أصعدة مختلفة، ليس فقط على صعيد نظام التقاعد الخاص، وينبغي عليها خصوصاً الاستجابة لمخاوف الأساتذة الذين يخشون انخفاض رواتبهم التقاعدية مع قواعد الاحتساب الجديدة. وعلى صعيد الرحلات الجوية، يُفترض أن يكون هذا اليوم السبت هادئاً أكثر من اليومين الماضيين، ويُتوقع فقط تأخير مواعيد بعض الرحلات وحصول بعض الاضطرابات ، بحسب توقعات المديرية العامة للطيران المدني. للمزيد على يورونيوز: شاهد: إضرابات واحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد شاهد: إضراب عام يشلّ الحركة في فرنسا وأعمال عنف تندلع في باريس ونانت
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من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 مم بمخزن موسع.
ووفقا لبعض التقارير، كان بحوزة الشمراني من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار في القاعدة الأمريكية، فيما تشير "ديلي ميل" إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمراني المسدس.
المصدر: The Daily Mail
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.