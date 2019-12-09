دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية عقرب يلدغ سيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية

تعرضت سيدة لعدة لدغات من عقرب كان على متن رحلة تابعة لخطوط «يونايتد» الجوية الأمريكية، أثناء رحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن وسائل إعلام أمريكية قولها، إن المرأة -التي لم يُكشف عن هويتها- بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها أثناء تحليق الطائرة في الأجواء بين سان فرانسيسكو وأتلانتا؛ الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام.

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من Akhbaar24

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وكشفت المرأة أن عقربًا خرج من بنطالها، وسقط على أرض الطائرة، لكن المضيفين نجحوا في تحييده، والسيطرة على الموقف.

وفور هبوط الطائرة، كان المسعفون في انتظار السيدة المصابة، وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى لاستكمال علاجها، وهي الآن بحالة مستقرة.

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