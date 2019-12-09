أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 و7 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2.75 و5.75 جنيه.
ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه.
البطاطس بين 3 و7 جنيهات.
البصل بين 2.75 و5.75 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال بلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البرتقال سكري بين 1.5 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 2 و4 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الجوافة بين 5 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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