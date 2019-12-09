تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.
وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.
وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا إلى 16.10 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 16.19 جنيه للبيع.
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