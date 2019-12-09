الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في الشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية "الهوابر"، التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية "الهوابر"، التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين نشوب الحريق في مزرعة دواجن مقامة في الدور الأخير من مبنى مكون من أربعة طوابق، وأن النيران التهمت النيران أغلب محتويات المزرعة دون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد أسباب حدوثه.