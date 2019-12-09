تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ): أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، ترحيل 11 فرنسيا بسبب صلاتهم بتنظيم داعش. وأكدت، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، أن عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب سوف تستمر. Advertisements ولم توضح الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الفرنسيين المرحلين. وكانت الداخلية التركية أعلنت الأسبوع الماضي ترحيل 59 من "الإرهابيين الأجانب" إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الشهر الماضي أن لدى بلاده 1149 من عناصر داعش في سجونها.

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