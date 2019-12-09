السبت.. الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.. وأنصاره يدعون للتظاهر

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكمًا نهائيًا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت المقبل، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

يواجه البشير، الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم، دعاوى جنائية عدة، منبثقة عن قيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام

الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، في حال الإدانة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وفيما يواجه البشير عدالة القضاء بحقه، أعلنت جهات تابعة لنظامه المحلول تنظيم مسيرة في الخرطوم تزامنا مع إعلان الحكم النهائي

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عليه يوم السبت المقبل تحت مسمى الزحف الأخضر.

ونفت اللجنة الإعلامية لتنسيقية المسيرة، المزمع تنظيمها السبت المقبل، أن يكون البيان حول تأجيل المسيرة المليونية على حد قولهم، الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، أمس الأحد، صادرًا عنها.

من ناحية أخرى قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن التظاهرات التي يتم الترويج لها من قبل النظام البائد للخروج يوم 14 ديسمبر تهدف لرفع الروح المعنوية للمنهزمين.