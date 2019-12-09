الطيران المدني السعودي يحقق أعلى الإيرادات عربيًا

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، إبراهيم الروساء، أن طيران المملكة المدني حقق أعلى إيرادات على المستوى العربي.

كتب المتحدث، أن بلاده تمتلك منظومة تتكون من 28 مطارًا بين دولي ومدني، أسهمت في الناتج الوطني بنسبة 5.6%، أي ما يعادل 36 مليار

دولار.

وذكر الروساء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطيران المدني، أن هيئة الطيران المدني في المملكة وفرت علاوة على ذلك نصف مليون وظيفة، وإيراداتها البالغة 45 مليار ريال، هي الأعلى عربيًا.