قرر حزب "الليكود" عدم إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة لقائمة مرشحيه، في خطوة تشكل انتصارًا لزعيم الحزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على حساب خصمه النائب جدعون ساعر.
اجتمع نحو 800 عضو من "الليكود" في مؤتمر نظم مساء الأحد في تل أبيب، لبحث مبادرة ساعرإعادة انتخاب قيادة للحزب قبل أن تتجه البلاد إلى انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك الأربعاء المقبل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وصوتت اللجنة المركزية لـ"الليكود" بأغلبية ساحقة لعدم إجراءانتخابات تمهيدية، قبل الإعلان رسميا عن تنظيم الانتخابات التشريعية الثالثة في البلاد.
وكان ساعر الذي يعد أكبر منافس لنتنياهو داخل حزبه، قد دعا إلى إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة في "الليكود" وأعرب عن قناعته بقدرته على كسب الدعم المطلوب من المشرعين وتشكيل الحكومة، بعد أن فشل نتنياهو مرتين في بناء الائتلاف الحاكم منذ بداية العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر نصر مؤقت لنتنياهو.. "الليكود" يرفض إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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