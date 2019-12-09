إصابة 6 عناصر من الأمن العراقي في استهداف لمعسكر قرب مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، إصابة 6 عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد بأربعة

صواريخ كاتيوشا.



قالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن أربعة صواريخ كاتيوشا

سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة مقاتلين".



أضافت، أن قوات الأمن باشرت بتفتيش مناطق عدة، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

