إصابة 6 عناصر من الأمن العراقي في استهداف لمعسكر قرب مطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، إصابة 6 عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد بأربعةصواريخ كاتيوشا.
سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة مقاتلين".
قالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن أربعة صواريخ كاتيوشا
أضافت، أن قوات الأمن باشرت بتفتيش مناطق عدة، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.
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