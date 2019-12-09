مستشار الأمن الأمريكي: واشنطن لديها "العديد من الأدوات" للتعامل مع بيونج يانج

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين من أن الولايات المتحدة لديها "العديد من الأدوات" للتعامل مع كوريا الشمالية إذا تخلى النظام الشيوعي عن التزامه بنزع سلاحه النووي.



وقال أوبراين -في لقاء مع موقع سي بي إس الإخباري الأمريكي- "إذا سلكت كوريا الشمالية نهجا مختلفا عن الطريق الذي وعدت

به شعبها وشعب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والعالم وهو كما قال كيم جونج-أون إنه سيخلي شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، سنضع هذا في الحسبان، ولدينا الكثير من الأدوات للتعامل معه."



وأوضح أوبراين أن :" اختيار كوريا

الشمالية لهذا النهج الجديد سيكون "خطأ فادحا". مضيفا أن واشنطن مازالت تريد أن تلتزم بيونج يانج بتعهدها بنزع سلاحها النووي.



جاءت هذه التصريحات عقب إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت "اختبارا مهما جدا" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية غرب البلاد أمس الأحد، وإشارتها إلى أن هذا الاختبار سيلعب دورا مهما في تغيير "الوضع الاستراتيجي" للبلاد في المستقبل القريب، لكنها لم توضح ماهية الاختبار بالضبط.

