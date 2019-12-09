تصعيد جديد للتوتر مع باريس.. أنقرة تعلن ترحيل 11 فرنسيًا

في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا، أعلنت الداخلية التركية ترحيل 11 "إرهابيًا أجنبيًا" يحملون الجنسية الفرنسية إلى خارج البلاد.

كان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أعلن يوم 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم، قائلًا: إن تركيا عازمة على

ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

وفي بداية نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقًا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".