قتيل وإصابة عدد من الأشخاص في ثوران بركان بنيوزلندا

قتل شخص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند، الذي يقصده السياح في شمال نيوزيلندا الاثنين، وفق حصيلة موقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.
وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز: "أستطيع أن أؤكد وفاة شخص"، وأضاف: "لا يزال عددمن الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم".
وتابع: "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الإنقاذ التوجه إلى الجزيرة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أنعددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب، وأضافت "نعلم أن عددا من السياح كانوا في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارا من خارج البلاد".
وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الإنترنت، أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت آيلاند وقت ثوران البركان الذي يعد أحد أنشط البراكين في البلاد.
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