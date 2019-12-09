الصين: مشروع القانون الأميركي انتهاك للقانون الدولي

قال حاكم إقليم شينجيانغ الصيني شهرت ذاكر اليوم الاثنين إن إجراء اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا بشأن الإقليم هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر في الأسبوع الماضي تشريعاً يطلب رداً قوياً على معاملة بكين لأقلية الويغور .
ويقول خبراء في الأمم المتحدة ونشطاء إن الصين احتجزت على الأرجح مليون فرد من الويغور في معسكرات احتجاز ضخمة في إقليم شينجيانغ الواقع بغرب البلاد. وتقول الصين إن المعسكرات جزء من حملة على الإرهاب وتقدم تدريبات مهنية.
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وقال ذاكر للصحفيين في بكين إن إجراءات مكافحة الإرهاب في شينجيانغ لا تختلف عن إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
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