ثوران بركاني كبير في نيوزيلندا.. ورئيسة الوزراء تدعو للحذر

ثار بركان في جزيرة وايت أيلاند بنيوزيلندا اليوم الاثنين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في السماء، وسط أنباء عن إصابة عدة أشخاص، فيما هرعت مروحيات إلى الجزيرة، التي تعد مقصداً سياحيا شهيرا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن إن هناك حوالي 100 شخص على الجزيرة أو حولها عندما ثار البركان في حوالي الساعة 1417 مساء (0117 بتوقيت جرينتش) وبعض هؤلاء الأشخاص مجهولي المصير.

وقالت "إن فرقة البحث والإنقاذ التابعة للشرطة تدعم فرق إدارة الطوارئ".

وأبلغت خدمة إسعاف سانت جون صحيفة "نيوزيلند هيرالد" أنها تعتقد أن ما يصل إلى 20 شخصاً يحتاجون إلى علاج طبي.

وقالت مسؤولة محلية في نيوزيلندا إن عددا من الناس أصيبوا إثر ثوران بركان وايت ايلاند اليوم الاثنين.

وقالت جودي ترنر رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني "توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى".

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وقال عالم البراكين براد سكوت لمحطة ماجيك توك الإذاعية المحلية إن ثوران البركان كان كبيراً، حسبما ذكرت بوابة "نيوزهوب" الإخبارية المحلية.

وقال سكوت للمحطة "لقد كان ثوراناً متفجراً وأثر بشكل كبير على الجزيرة وعلى أرضية منطقة الفوهة الرئيسية، ولسوء الحظ، لا يوجد الكثير من الملاجئ في الجزيرة - إن الأشخاص على الجزيرة معرضون للخطر".

وأضاف سكوت "لدينا مخاوف كبيرة بشأن الأشخاص الذين ربما كانوا على الجزيرة".

وأصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا تحذيراً وطنياً بحدوث ثوران بركاني متوسط.

وقالت الوكالة "يحدث ثوران بركاني متوسط في وايت أيلاند وهو ما يمثل خطراً على المنطقة المجاورة للبركان مباشرة".

وتقع جزيرة وايت أيلاند، وهي بركان نشط، على بعد 48 كيلو متراً من الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند بنيوزيلندا، في خليج بل.