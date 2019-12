شاهد.. الاعتداء على سائحة إسرائيلية في نيويورك

تعرضت سائحة إسرائيلية وصديقتها، لهجوم من قبل لصوص في محطة لمترو الأنفاق في بلدة بروكلين بمدينة نيويورك في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، كانت الفتاتان في محطة "أفنيو"، عندما أمسك المجرم " شيلي زوينر" رأسها بقطعة قماش بيضاء، بينما هرب رفاقه من المحطة، ثم انضم إليه صديقه، وانتزع محفظة السائحة وضربها مرارًا وتكرارًا بينما كانت تتوسل إليه بتركها، ولكن اللص كان يمسك بيدها ويطلب منها أشياءها الثمينة، كما يظهر في الفيديو.

وأظهر الفيديو، أن المجرمين ذوي القلب البارد هددوا كلا من المرأتين "بشفرة وتاسر" لكنهم لم يستخدموا السلاح بل واصلوا الضرب الوحشي لمدة خمس دقائق تقريبًا، ثم هربوا بعد أن حصلوا على نقود وبطاقات ائتمان الضحايا.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهدته والدة السائحة الإسرائيلية، التي قالت للصحيفة إنها كانت خائفة جدا لدرجة أنها اشترت لابنتها البالغة من العمر 21 عاما تذكرة للعودة بشكل فوري.

وقال المسؤولون إن المحققين وصفوا الهجوم بأنه "جريمة سرقة" ولا يعتقدون أن الضحايا كانوا مستهدفين على وجه التحديد، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

Evil PureEvil.armed with a knife and a taser rob two female tourists from Israel, at a Brooklyn subway station



Police said the victims wallets and phones were stolen



Hey tourists



Always welcome in NYC



NYPD’s Crime Stoppers Hotline 1-800-577-TIPS (8477) pic.twitter.com/dLffxfRNKI