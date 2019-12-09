كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل شخص وأصيب طفل، جراء هجوم مسلح للجماعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية ومدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي في سوريا، حسبما ذكرت وكالة سانا.

وقد استهدفت المجموعات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية منازل المواطنين في قرية العزيزية بالريف الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

ورصد وحدات الجيش، أماكن إطلاق القذائف وردت على الاعتداء برمايات من سلاح المدفعية وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

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ووفقًا لوكالة سبوتنيك، تنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم (جبهة النصرة الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.

هذا وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.