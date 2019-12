كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جرحى وفقدان عدة أشخاص جراء ثوران بركان في نيوزيلندا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، صباح اليوم الإثنين، بسقوط أعمدة من الرماد في الهواء، وإصابة وفقدان عدة أشخاص، جراء ثوران بركان في نيوزيلندا.

وبحسب الوكالة الأمريكية، أعلنت السلطات في نيوزيلندا، أن حوالي 100 شخص كانوا في المنطقة المجاورة للبركان عندما بدأ الانفجار حوالي الساعة 2:11 مساء (التوقيت المحلي) في "وايت ايلاند" على بعد حوالي 50 كيلومترا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية النيوزيلندية،

وذكرت رويترز، أن عددا من السياح بين المفقودين في الوقت الذي بدأت فيه خدمات الطوارئ عملية إنقاذ.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قالت "نعتقد أن 100 شخص كانوا على الجزيرة أو بالقرب منها"، مضيفة أن عملية الإنقاذ قد بدأت، رغم أن الوقت لم يحن بعد للتأكيد على وجود إصابات أو وفيات".

وأضافت جاسيندا أرديرن: "أصيب عدد من الاشخاص ويجري نقلهم الآن الى الشاطئ. يبدو أنها مسألة مهمة للغاية ... خاصة عدد الأشخاص المتضررين، في هذه المرحلة".

من جانبها، قالت جودي ترنر رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني:

"توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى".

وذكرت مجموعة ستاف الإخبارية على الانترنت أن ما يصل إلى 20 شخصا ربما كانوا في وايت ايلاند.

ويعد بركان وايت ايلاند أحد أنشط البراكين في نيوزيلندا، وفقًا لوكالة سبوتنيك.