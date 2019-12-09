ميسي يشعل المنافسة على الحذاء الذهبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن الهاتريك الذي أحرزه نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في مباراة فريقه أمام ريال مايوركا بالليغا، أعاده إلى دائرة المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

وكان برشلونة قد حقق فوزا ساحقا على مايوركا بنتيجة 5-2، سجل خلاله ميسي 3 أهداف، بينما تكفل لويس سواريز وأنطوان غريزمان بتسجيل هدفين آخرين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اشتعلت المنافسة على لقب الحذاء الذهبي بالموسم الجاري، بسبب تألق أكثر من مهاجم في الدوريات الخمسة الكبرى.

وغاب ميسي عن انطلاقة برشلونة هذا الموسم في الليغا بسبب الإصابة، الأمر الذي أبعده مبكرًا عن سباق المنافسة على الحذاء الذهبي، لكنه سرعان ما بدأ يستعيد نشاطه، بعدما سجل الهاتريك الثاني له بالموسم الجاري.

ورغم ذلك، لا يزال يفصل ميسي عن تشيرو إيموبيلي متصدر القائمة، 5 أهداف، لكن في ظل المستوى الذي يمر به ليو ومع تبقي 23 مباراة في الدوري، ربما يحقق الأسطورة الأرجنتيني الحذاء الذهبي السابع له.

وإليكم أول 5 هدافين في الدوريات الخمسة الكبرى حتى الآن:

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- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو - 17 هدفًا)

- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - 16 هدفًا)

- جيمي فاردي (ليستر سيتي - 16 هدفًا)

- تيمو فيرنر (لايبزيج - 13 هدفًا)

- ليونيل ميسي (برشلونة - 12 هدفًا)