تقارير: كريستيانو نادم على الرحيل عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، نادم على مغادرة فريق ريال مدريد الإسباني، العام الماضي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رونالدو يشعر بالارتياح مع البيانكونيري، لكنه لا يمر بأفضل حالاته كما كان في النادي الملكي، ولذا يأسف على قراره بالرحيل عن إسبانيا، العام الماضي، لخوض تجربة جديدة في إيطاليا.

وأضاف الموقع أن رونالدو اعترف للمقربين منه، بأنه أخطأ بمغادرة ريال مدريد، حيث يعتقد أنه لو استمر في اللعب مع الميرينغي، لفاز بالنسختين الأخيرتين من الكرة الذهبية، اللتين توج بهما لوكا مودريتش وليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن رونالدو حقق لقب الكالتشيو، في أول مواسمه مع يوفنتوس.

كما قاد البرتغال للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية، لكنه حل ثالثًا في تصنيف الكرة الذهبية، هذا العام، بينما أحرزها غريمه الأرجنتيني للمرة السادسة في مسيرته.