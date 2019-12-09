باقة الغربية: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع والحارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غمرت مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، الليلة الماضية، العديد من الشوارع في باقة الغربية، ومن بينها الشارع القريب من شارع 6 من الجهة الجنوبية، والشارع الرئيسي وعدة أحياء وحارات بالمدينة.
وواجه سائقو السيارات صعوبة في المرور من الشوارع المذكورة في باقة الغربية، وحوصرت بعض السيارات إثر الفيضانات والسيول وجرى تخليص مستقليها من المكان.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن عشرات طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت خلال ساعات الليل وحتى ساعات الفجر على تخليص عالقين من داخل سيارات علقت في سيول تسببتها مياه الأمطار الغزيرة، وتم خلال العمليات تخليص عالقين من داخل المنازل دخلتها المياه.
وأضاف أنه في منطقة باقة الغربية، قامت الطواقم بتخليص العديد من العالقين من داخل السيارات التي علقت في السيول، كما عملت الطواقم في العديد من المناطق الجنوبية بعد دخول سيارات في سيول مياه الأمطار والمنازل كمدينة أسدود.
وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين وسائقي السيارات، بعدم المخاطرة بالدخول وسط سيول المياه تفاديا لمخاطر حقيقية وحفاظا على سلامتهم.
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