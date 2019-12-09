شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أمطار غزيرة وسيول في الوازعية وموزع والمخا والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 شهدت مديريات الوازعية وموزع وأريافه ومدينة المخا في الساحل الغربي بتعز، في الساعات الماضية هطول أمطاراً غزيرة أمتدت لساعات .

وتدفقت السيول في الأودية والشعاب والمجاري العميقة من المناطق الجبلية والمرتفعات إلى الأودية والحقول والمناطق الساحلية وحتى البحر بكميات كبيرة. Advertisements وشهدت ساعات النهار أمس منذ ما بعد الظهيرة وحتى المساء هطلاً غزيراً لكميات كبيرة من الأمطار، وتسببت بانهيارات للتربة وانجرافات للطرقات وتقطعت السبل بسيارات في المناطق الريفية.

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