تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسياً من 'داعش' إلى بلادهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، ترحيل 11 فرنسياً من تنظيم "داعش" إلى بلادهم. وقالت الوزارة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنك": "ترحيل 11 مواطنا فرنسيا من تنظيم داعش إلى بلادهم". وأكدت الداخلية أن عملية "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم متواصلة". وبدأت تركيا، الخميس (11 تشرين الثاني 2019)، "بترحيل أسرى تنظيم داعش إلى بلدانهم"، وفقاً للتلفزيون التركي.



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