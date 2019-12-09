العراق يستعيد 387 لوحاً وكسر من مدونة ألواح بالخط المسماري من امريكا 'صور'

اعلنت وزارة الثقافة عن استعادة 387 لوحاً وكسر من مدونة ألواح بالخط المسماري من امريكا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "العراق استعاد 387 لوحاً وكسر من ألواح مدونة بالخط المسماري والتي نقلها متحف جامعة بنسلفانيا الامريكية أثناء حفرياته في مدينة أور سنة ١٩٢٢ لغرض صيانتها لكنها بقيت في المتحف المذكور".

واضافت ان "وزيرها عبد الأمير الحمداني اجرى اتصالات مكثفة خلال الأشهر الماضية من اجل استعادة تلك الألواح حيث تم الاتفاق على استعادتها ، مؤكدا ان السفارة العراقية في واشنطن تسلمت الالواح يوم الجمعة الماضية ليتم شحنها إلى بغداد مع آلاف القطع المستعادة والموجودة في عهدة السفارة العراقية وتسليمها إلى المتحف العراقي".

يذكر أن جامعة بنسلفانيا ستبدأ بأعمال ميدانية في مدينة أور الأثرية من بينها صيانة المعالم الشاخصة كالزقورة والمعابد بالإضافة إلى تأهيل العروض في متحف الناصرية وتدريب كوادره.

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