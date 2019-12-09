الداخلية: القبض على خمسة دواعش في أيسر الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد إصدار مذكرات قبض قضائية، ألقى القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية مناطق وأحياء البكر والزهراء والقدس والنهضة في الجانب الايسر لمدينة الموصل".
وأضاف البيان، أن "أحد الإرهابيين كان يعمل في ما يسمى بالشرعية، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
وأضاف البيان، أن "أحد الإرهابيين كان يعمل في ما يسمى بالشرعية، والآخر كان يعمل في ما يسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل في ما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى تعلن بين فترة وأخرى إلقاء القبض على العديد من قادة وعناصر "داعش" في عمليات تنفذها بمناطق مختلفة من المحافظة.
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