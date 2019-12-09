تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع تفجير انتحاري، الإثنين، قرب نقطة تفتيش بمقاطعة هلمند جنوبي أفغانستان. وذكرت وسائل إعلام أفغانية نقلا عن مسؤولين محليين أن مهاجما انتحاريا فجر سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية بمنطقة "ند علي" في مقاطعة هلمند. ولم تفد السلطات الأفغانية على الفور بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.

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