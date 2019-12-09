قتيل في ثوران بركان في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي شخص على الأقل مصرعه إثر ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند في شمال نيوزيلندا ، اليوم ، وفق حصيلة مؤقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "استطيع أن أؤكد وفاة شخص"، مضيفاً بأنه لا يزال عدد من الأشخاص موجودين في الجزيرة ولا توجد حاليا معلومات عنهم.

وتابع "في هذه المرحلة من الخطير جدا للشرطة وأجهزة الانقاذ التوجه إلى الجزيرة".

من جانبها أكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن عددا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب.