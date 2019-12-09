استدعاء سفير المكسيك لدى الأرجنتين بسبب سرقة كتاب ثمنه 10 دولارات

استدعى وزير الخارجية ​المكسيك​ي مارسيلو إبرارد، سفير بلاده لدى ​الأرجنتين​ أوسكار ريكاردو فاليرو ريكو بيكيرا، عقب تقارير صحفية ذكرت أنه حاول سرقة كتاب بقيمة 590 بيزو (10 دولارات تقريبا) عن تاريخ حياة كازانوفا الذي يعود للقرن الثامن عشر من مكتبة "إل أتينيو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في نهاية تشرين الأول الماضي.

وأوضح إبرارد أنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي البالغ من العمر 76 عامًا، وإذا ثبت صحة فيديو السرقة المزعومة الذي يتم تداوله، فسيتم طرده من وظيفته على الفور.