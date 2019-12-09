النشرة: جميع الطرقات الرئيسية والفرعية بحاصبيا سالكة أمام حركة السير

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "يسود الهدوء التام منطقة حاصبيا مع غياب مظاهر الاحتجاج والاعتصام للحراك الشعبي وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة أمام ​حركة السير​ كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية و​المصارف​ ويسجل منذ ساعات الفجر دوريات مكثفة وانتشار للجيش اللبناني على الطرقات وعند المفارق الرئيسية لتسهيل حركة انتقال المواطنين".

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