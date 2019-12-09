ظريف: لسنا راضين عن مستوى التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في تصريح من ​اسطنبول​ للمشاركة في ​مؤتمر​ "قلب آسيا" الثامن حول ​افغانستان​ "أننا لسنا راضين عن مستوى إلتزام ​الإتحاد الأوروبي​ وأعضائه بتنفيذ الإتفاق النووي وهو أمر جرى طرحه خلال الأجتماع الأخير للجنة المشتركة للإتفاق النووي في ​فيينا​ بصورة واضحة وصريحة وبتنسيق ملحوظ من قبل ​ايران​ و​روسيا​ و​الصين​"، مشيرا الى أنه "تم كذلك خلال الاجتماع البحث حول ضرورة التنفيذ الحقيقي لالتزامات ​الاتفاق النووي​ من قبل الاخرين وان لايران الاستعداد الدائم لوقف اجراءاتها خفض الالتزامات وفقا للمادة 36 في حال تنفيذ الاخرين لالتزاماتهم".

ووصف انضمام 6 دول اعضاء في ​الاتحاد الاوروبي​ للالية المالية "اينستكس" خطوة ايجابية "الا ان ما يلزم ان نشهده هو تفعيل الالية المالية اينستكس".

وحول زيارته الى ​تركيا​ للمشاركة في المؤتمر ، أكد أن "علاقاتنا مع الجيران مميزة وان غالبية زياراتنا للخارج كانت للدول الجارة وفي مقدمتها روسيا وتركيا"، مشيرا الى أن "مبادرة "قلب آسيا" او مبادرة اسطنبول هي من اجل تنسيق التعاون الاقليمي مع افغانستان بغية ايجاد الامن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فيها".