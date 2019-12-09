أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح من اسطنبول للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا" الثامن حول افغانستان "أننا لسنا راضين عن مستوى إلتزام الإتحاد الأوروبي وأعضائه بتنفيذ الإتفاق النووي وهو أمر جرى طرحه خلال الأجتماع الأخير للجنة المشتركة للإتفاق النووي في فيينا بصورة واضحة وصريحة وبتنسيق ملحوظ من قبل ايران وروسيا والصين"، مشيرا الى أنه "تم كذلك خلال الاجتماع البحث حول ضرورة التنفيذ الحقيقي لالتزامات الاتفاق النووي من قبل الاخرين وان لايران الاستعداد الدائم لوقف اجراءاتها خفض الالتزامات وفقا للمادة 36 في حال تنفيذ الاخرين لالتزاماتهم".
ووصف انضمام 6 دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي للالية المالية "اينستكس" خطوة ايجابية "الا ان ما يلزم ان نشهده هو تفعيل الالية المالية اينستكس".
وحول زيارته الى تركيا للمشاركة في المؤتمر ، أكد أن "علاقاتنا مع الجيران مميزة وان غالبية زياراتنا للخارج كانت للدول الجارة وفي مقدمتها روسيا وتركيا"، مشيرا الى أن "مبادرة "قلب آسيا" او مبادرة اسطنبول هي من اجل تنسيق التعاون الاقليمي مع افغانستان بغية ايجاد الامن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: لسنا راضين عن مستوى التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.