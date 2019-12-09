قتيل في ثوران بركان في نيوزيلندا









اسماء السيد - ويلينغتون: قتل شخص على الأقل في ثوران مفاجئ لبركان وايت آيلاند في نيوزيلندا الاثنين، وفق حصيلة موقتة للشرطة التي رجحت ارتفاع عدد الضحايا.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز "أستطيع أن أؤكد وفاة شخص"، وأضاف "لا يزال عدد من الأشخاص موجودًا في الجزيرة ولا توجد حاليًا معلومات عنهم". تابع "في هذه المرحلة من الخطير جدًا للشرطة وأجهزة الإنقاذ التوجه إلى الجزيرة".

وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن عددًا من الأشخاص العالقين في الكارثة أجانب". أضافت "نعلم أن عددًا من السيّاح كان في الجزيرة أو قربها في ذلك الوقت، نوزيلنديون وزوارًا من خارج البلاد.