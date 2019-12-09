دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: لابد من إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يجازف بفقدان "كل شئ" إذا استأنف الأعمال العدائية. وأضاف أنه يتعين إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بعد أن قالت إنها أجرت تجربة "ناجحة مهمة جدا".

وتابع ترامب على تويتر "كيم جونج أون ذكي للغاية ولديه الكثير جدا ليخسره .. كل شئ في الحقيقة.. إذا تصرف بطريقة عدائية. لقد وقع معي اتفاقا لنزع السلاح النووي في سنغافورة" مشيرا إلى القمة الأولى التي عقدها مع كيم في سنغافورة عام 2018.

ومضى يقول "هو لا يريد خسارة العلاقة الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر".

كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قد ذكرت أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة جدا" بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية وهو موقع للتجارب الصاروخية كان مسؤولون أمريكيون قالوا في السابق إن بيونجيانج وعدت بإغلاقه.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)