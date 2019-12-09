شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."أفريقية النواب" تستقبل سفير رواندا وتبحث دعم توجه مصر للقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار تعزيز العلاقات المصرية- الأفريقية، تستقبل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، صباح اليوم، الاثنين، سفير دولة رواندا لدى القاهرة صالح هابيمانا.

تأتى لقاءات اللجنة مع سفير روندا، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

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وفى سياق متصل، من المتوقع أن تبحث خلال اجتماعها الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدنى لدعم توجه مصر لأفريقيا.