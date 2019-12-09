هل تسحب الجامعة العربية الاعتراف بمجلس "السراج" بعد خيانته لليبيا لصالح تركيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، ضرورة أن تسحب جامعة الدول العربية الاعتراف بالمجلس الرئاسي الليبى بقيادة فايز السراج، وإلغاء شرعيته بعد خيانته الأمانة باتفاقه وموافقته على الاحتلال التركي لليبيا وسواحلها، وتعريض الأمن القومي العربي للخطر.

ودعا الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقف العربدة التركية فى كل من سوريا والعراق وليبيا، والتى تدعم بها تركيا جماعات العنف ماديا ولوجستيا وعسكريا، مطالبا البرلمان الليبى القيام بواجبه الوطني والقانوني بعزل حكومة السراج ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وتعيين حكومة وطنية جديدة .

وتابع عبد الشكور عامر: "عقد السراج مع أردوغان اتفاقا بموجبه يسمح لتركيا باستباحة المجال الجوي الليبى والسواحل الليبية ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وتهديد الحدود الغربية لمصر، وفتح الباب على مصراعيه لاحتلال ليبيا ونهب ثرواتها، فقد خان الأمانة وحنث بالقسم على الحفاظ على ليبيا وسيادتها".