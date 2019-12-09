فنانون مغاربة يختارون..”من هو أسطورة السينما المغربية؟” – فيديو

كثيرا ما نسمع لقب “أسطورة السينما”، عند الحديث عن أسماء ممثلين كبار عالميين، وذوي شهرة واسعة، تركوا بصمة عبر ما قدموه من أعمال، لكن لم يسبق لفنان مغربي أن لقب بـ”أسطورة السينما المغربية”.

“اليوم24″، استغل حضور عدد من الممثلين المغاربة للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وسألهم عمن في نظرهم يستحق لقب أسطورة السينما المغربية؟

وتردد اسم الراحلين، محمد البسطاوي، ومحمد مجد، أكثر من مرة في إجابات الممثلين، في حين تجنب آخرون تحديد أسماء بمبرر أن كل من يقدم مستوى جيدا من الفنانين يستحق لقب “أسطورة السينما المغربية”، أو لتفادي الإحراج، والتفضيل بين أسماء كثيرة.