نيوزيلندا: مقتل شخص وإصابة العشرات بثوران بركان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ثار بركان، اليوم الإثنين، على إحدى أهم الجزر السياحية في نيوزيلندا، ما أدى إلى إصابة العشرات ومقتل شخص واحد على الأقل.
وتعتقد السلطات المحلية أن نحو 50 شخصا معظمهم من السياح، كانوا على جزيرة وايت آيلاند (الجزيرة البيضاء) أثناء ثوران البركان.
وذكرت السلطات أن نشاط البركان بدأ نحو الساعة 2:30 دقيقة بالتوقيت المحلي. ويقع البركان على بعد 50 كيلومترا من الساحل الشرقي لجزيرة نورث ايلاند.
وقالت رئيسة بلدية مدينة فاكاتاني، جودي ترنر: "توجد بعض الإصابات ونهتم بإعادة هؤلاء المصابين ونقلهم لمستشفى".
ولا تزال السلطات تبحث عن الأشخاص الموجودين على الجزيرة، فيما تعالج إصابات 20 شخصا على الأقل.
ويعد بركان "واكاري" الموجود على الجزيرة البيضاء، من النوع المخروطي والنشط في نيوزيلندا.
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